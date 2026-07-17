Политик Борис Надеждин (признан в РФ иностранным агентом) заявил в суде, что его нельзя оштрафовать, поскольку он ранее был признан банкротом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Долгопрудненского городского суда Московской области, где рассматривается административное дело в отношении политика.

"Ваша честь, меня нельзя арестовать, потому что я инвалид, и нельзя оштрафовать, потому что я банкрот", - сказал он.

Статья, которую вменяют Надеждину, помимо штрафа и административного ареста допускает еще и обязательные работы.

В отношении Надеждина составлен протокол по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций), ему грозит арест до 15 суток.

Надеждину* вызвали скорую во время суда

Как ранее рассказал ТАСС адвокат Надеждина Дмитрий Трунин, дело Надеждина связано с видероликом с участием Алексея Навального и его ФБК (признан экстремистским и запрещен в РФ), ссылку на который политик разместил в своих соцсетях.