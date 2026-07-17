Россиянин вынес из магазинов около семи килограммов красной икры

В Москве в районе Хамовники полиция раскрыла кражу деликатесного товара из одной из торговых сетей.

© Московский Комсомолец

В ходе плановой инвентаризации сотрудники магазина обнаружили пропажу значительной партии красной икры – всего со склада и прилавков исчезли 34 банки с продукцией из горбуши, кеты и нерки. Общий вес похищенного деликатеса составил почти 7 килограммов, а материальный ущерб, причиненный торговому предприятию, превысил 58 тысяч рублей. По данному факту правоохранительными органами было начато расследование.

Благодаря системе видеонаблюдения, установленной в магазине, сыщикам удалось оперативно восстановить картину происшествия и установить личность злоумышленника. Им оказался 35-летний житель Оренбургской области, который в момент совершения преступления находился в столице. На записях с камер видно, как мужчина, находясь в торговом зале, методично прятал банки с икрой под своей одеждой, после чего покидал помещение, не оплачивая товар на кассе. Действуя подобным образом, он вынес из магазина внушительный запас деликатеса.

Когда подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции, он дал признательные показания. Мужчина пояснил, что не планировал перепродавать похищенное или использовать его в каких-либо корыстных схемах. По его словам, он намеревался употребить все 34 банки икры в пищу самостоятельно. В отношении оренбуржца было возбуждено уголовное дело по статье о краже, предусматривающей ответственность за тайное хищение чужого имущества.

На время следственных действий фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По действующему законодательству, за подобное преступление суд может назначить лишение свободы на срок до двух лет.