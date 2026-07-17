Житель российского города на лодке уплыл за продуктами и исчез

На Камчатке пропал охранник базы отдыха «Жировая». 15 июля у мужчины закончилась еда, и он решил самостоятельно доплыть на лодке до реки Жировой, а затем добраться до Петропавловска-Камчатского. Однако вскоре после этого он перестал выходить на связь, сообщает Telegram-канал «112».

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На поиски пропавшего вылетел вертолет Ми-8 со спасателями. К операции также подключились сотрудники полиции.

Обстоятельства исчезновения устанавливаются. Поиски продолжаются. О результатах пока не сообщается.