Двух крымчанок задержали за работу на спецслужбы Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух россиянок, работавших на украинские спецслужбы. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ФСБ, первая задержанная, уроженка Николаевской области 1967 года рождения, через WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) связалась с сотрудником СБУ (Служба безопасности Украины). По заданию украинского куратора фигурантка оборудовала на территории Крыма схрон, в котором спрятала компоненты самодельного взрывного устройства, а затем передала координаты тайника украинской стороне. В ФСБ отметили, что впоследствии этот схрон СБУ использовали для организации подрыва в 2024 году в Севастополе автомобиля военнослужащего Черноморского флота.

Второй задержанной оказалась 34-летняя жительница Кировского района Крыма, которая, по информации ФСБ, перевела 5 тыс. гривен (более 8 тыс.рублей) со своего счета в одном из украинских банков в пользу украинской армии на покупку радиостанций, обмундирования, амуниции и другого снаряжения.

Кроме этого, женщина собирала информацию о топливно-энергетическом комплексе, военном аэродроме и других военных объектах Крыма. В дальнейшем, как отметили в ФСБ, фигурантка собиралась отправить эти сведения своему родственнику — сотруднику погранслужбы Украины.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (Государственная измена), их заключили под стражу.