Блогера Илью Ремесло задержали по делу о фейках о ВС РФ

Юрист, блогер и бывший член Общественной палаты РФ Илья Ремесло задержан в Санкт-Петербурге по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом в пятницу, 17 июля, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

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— Ремесло задержан в рамках расследуемого дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотиву политической ненависти), — говорится в публикации.

Адвокат блогера Сергей Бадашмин сообщил агентству, что мужчину доставят в Москву для избрания в отношении него меры пресечения.

В феврале Ремесло вышел из психиатрической больницы. Он пролежал там неделю в отделении для людей с депрессивными психозами. По информации журналистов, в петербургскую больницу имени Скворцова-Степанова мужчину положили «по запросу третьих лиц».

Позже сам блогер рассказал, что вышел из Городской психиатрической больницы № 3 имени Скворцова-Степанова, где провел 30 дней. Он отметил, что не употреблял наркотики и алкоголь, а диагноз был «лайтовый».