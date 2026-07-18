Девушка отдала лжетарологу все деньги ради возвращения бывшего парня

В Кировском районе Саратова 20-летняя местная жительница стала жертвой мошенника, выдававшего себя за коуча-таролога. Девушка обратилась в полицию и рассказала, что несколькими днями ранее в социальной сети она наткнулась на прямой эфир, в котором незнакомец делал предсказания на картах и обещал ответы на любые вопросы. Заинтригованная, она написала ему в мессенджер и попросила провести личную консультацию.

Главным запросом потерпевшей стали любовные отношения — девушка хотела вернуть бывшего парня и узнать, что делать, если у него уже появилась новая пассия, сообщает пресс-служба МВД по Саратовской области. За каждый вопрос злоумышленник назначал отдельную плату, диктуя разные номера телефонов и суммы в зависимости от "сложности" темы.

За все вопросы саратовчанка перевела на неизвестные счета 270 тысяч рублей, из которых 109 тысяч были кредитными. Когда предсказания не сбылись, а консультант перестал выходить на связь, девушка осознала, что её обманули. Спустя время она обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.