В российском городе выпившая дама с топором разгромила три машины

В Балабанове Калужской области 48-летняя местная жительница разбила топором три припаркованных автомобиля. Общая сумма ущерба превысила 70 тысяч рублей, сообщили в региональном УМВД.

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Инцидент произошел 15 июля. Женщина из хулиганских побуждений повредила топором три машины. Ее задержали и дали подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что женщина разгромила с десяток машин. За происходящим наблюдали случайные зеваки, но остановить ее никто не решился.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений). Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.