Отца с сыном унесло в открытое море отбойным течением

На побережье острова Русский, в районе мыса Вятлина, разыгралась драма, едва не закончившаяся гибелью двух человек. 20-летний парень решил искупаться в море, но не учёл коварства местных течений. Он зашёл в воду, и через несколько минут понял, что не может вернуться на берег – мощный поток уносил его всё дальше в открытое море. Попытки самостоятельно выбраться оказались тщетны: отбойное течение, которое в народе называют «тягун», не отпускало жертву. Об этом сообщает тг-канал Amur Mash.

На крики о помощи прибежал отец молодого человека. Не раздумывая ни секунды, он ринулся в воду, чтобы спасти сына. Однако силы оказались неравны. Мужчина сам попал в ловушку и не мог вытащить тонущего парня. Оба оказались во власти стихии, теряя последние силы в борьбе с волнами. Казалось, что трагедия неизбежна.

К счастью, неподалёку находился сёрфер, который заметил отчаянную борьбу людей с водой. Он мгновенно сориентировался и бросился им на помощь. Используя доску, спортсмен сумел добраться до обессилевших мужчин и по очереди вытащить их из опасной зоны. Благодаря его смелости и хорошей физической подготовке, отец и сын были доставлены на сушу живыми и невредимыми.

Подобные происшествия в Приморье, увы, не редкость. Местные спасатели не устают предупреждать об опасности отбойных течений, которые возникают вблизи берега и способны унести даже опытного пловца. Летом прошлого года в Ливадии уже были трагические случаи, когда несколько человек утонули именно из-за таких потоков. Однако многие отдыхающие по-прежнему игнорируют предупреждения и не соблюдают элементарные правила безопасности.

Спасатели напоминают: если вы попали в отбойное течение, нельзя грести против него – это только истощит силы. Нужно плыть параллельно берегу, чтобы выбраться из узкого потока, а затем уже направляться к суше. А главное – всегда купаться только на оборудованных пляжах, где дежурят профессионалы.