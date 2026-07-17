В Москве задержали двух иностранных студентов за поджог релейных шкафов

В Москве задержали двух иностранных студентов, которые по заданию неизвестных подожгли релейные шкафы на одном из перегонов Павелецкого направления Московской железной дороги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК России.

«Оперативниками при содействии коллег из УФСБ России по г. Москве и Московской области выявлены и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержаны двое подозреваемых. Они оказались иностранцами, обучающимися в одном из столичных вузов», — написала она в Telegram.

Волк уточнила, что с одним из студентов в мессенджере связался неизвестный, который предложил совершить поджог объектов транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение.

Ранее в Калининградской области двум подросткам назначили по пять лет воспитательной колонии за участие в деятельности террористической организации.