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В Москве задержали двух иностранных студентов за поджог релейных шкафов

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В Москве задержали двух иностранных студентов, которые по заданию неизвестных подожгли релейные шкафы на одном из перегонов Павелецкого направления Московской железной дороги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве задержали двух иностранных студентов за поджог релейных шкафов
© Global Look Press

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК России.

«Оперативниками при содействии коллег из УФСБ России по г. Москве и Московской области выявлены и при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержаны двое подозреваемых. Они оказались иностранцами, обучающимися в одном из столичных вузов», — написала она в Telegram.

Волк уточнила, что с одним из студентов в мессенджере связался неизвестный, который предложил совершить поджог объектов транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение.

Ранее в Калининградской области двум подросткам назначили по пять лет воспитательной колонии за участие в деятельности террористической организации.