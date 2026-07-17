Двух человек госпитализировали после резкого торможения электробуса в Москве

Два человека упали в салоне электробуса после того, как водитель общественного транспорта был вынужден совершить экстренное торможение из-за резкого маневра автомобиля, ехавшего перед ним. Опасная ситуация произошла на Бережковской набережной в Москве. Пострадавших пассажиров госпитализировали. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

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— Водитель автомобиля внезапно перестроился на полосу движения электробуса. Водитель электробуса был вынужден применить экстренное торможение во избежание столкновения с автомобилем. Из-за этого в салоне электробуса упали два человека. Сейчас они госпитализированы в городские больницы, — рассказали в официальном Telegram-канале департамента.

ГУП «Мосгортранс» окажет всестороннее содействие ГИБДД и пострадавшим. Водителя легковушки привлекут к ответственности, он понесет наказание за опасное вождение.

Ранее ДТП с участием легковой машины и электробуса № 674 произошло на Салтыковской улице на востоке столицы.

Виновником аварии стал водитель легкового автомобиля: он не уступил дорогу общественному транспорту при перестроении. В результате ДТП никто не пострадал.