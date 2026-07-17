Российский город затопило

Осадки пришли в Новосибирск, буквально затопив город. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Долгожданный дождь пришел в Новосибирск. Дороги, ожидаемо, затопило», — говорится в сообщении.

Осадки сопровождаются градом и ураганным ветром. На дорогах из-за дождя нулевая видимость. На опубликованных кадрах вода достает автомобилям до уровня фар.

Ранее мощный шторм обрушился на Пермский край. В населенных пунктах региона были подтоплены жилые дома, повалены деревья, возникли перебои в работе транспорта. Вода достигла домов и приусадебных участков в поселках Ферма, Мулянка и Кукуштан, а также в деревне Кондратово. В Перми оказались затоплены несколько улиц.