Неизвестный хищник растерзал фермера в Индии

В индийском штате Уттар-Прадеш неизвестный хищник растерзал фермера. Об этом сообщает The Times of India.

Нападение произошло утром в среду, 15 июля. 50-летний Камал Кишор из деревни Расулва пошел работать в поле и не вернулся. Его родные и односельчане отправились на поиски и вскоре нашли останки мужчины недалеко от деревни. У Кишора были сильно повреждены рука и шея. Рядом с местом нападения люди нашли следы крупного хищника.

Местные жители заявили, что около месяца назад предупреждали власти о появлении в районе некоего зверя, который нападает на скот, однако никаких действий предпринято не было. Сотрудник департамента лесного хозяйства заявил, что пока неизвестно, какое именно животное напало на Кишора, однако, скорее всего, это был тигр.

Ранее сообщалось, что в Индонезии редчайший суматранский тигр за несколько дней растерзал школьника и лесоруба. Редчайшее животное пытаются поймать зоозащитники.