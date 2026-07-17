У побережья Омана танкер подвергся атаке

Танкер был поражен снарядом в 19 км к востоку от побережья Омана, экипаж не пострадал. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

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"UKMTO получил сообщение об инциденте в 19 км к востоку от Хасаба, Оман. Сообщается, что в танкер попал неизвестный снаряд, который нанес незначительные повреждения конструкции левого борта. Все члены экипажа в безопасности, <...> сообщений о воздействии на окружающую среду не поступало ", - говорится в заявлении UKMTO.