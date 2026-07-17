Россиянин пытался отправить запчасти для вертолетов ВСУ

По данным Федеральной службы безопасности России, украинские военно‑воздушные силы стремятся обеспечить себя авиационными комплектующими российского производства — для этого задействуются возможности национальной разведки.

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Как пояснили в ФСБ, у ВВС Украины остро стоит вопрос поддержания лётной годности авиатехники: речь идёт о вертолётах семейства «Ми», а также самолётах «Су» и «МиГ». Чтобы решить проблему нехватки ремонтных ресурсов, украинская сторона пытается наладить поставки изделий российского производства.

Также в ведомстве сообщили, что гражданин России, который пытался реализовать подшипники для авиационной техники (в том числе для вертолётов и самолётов) предприятию «Мотор Сич», признан виновным в государственной измене и приговорён к 13 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что на Запорожье мужчину приговорили к 12 годам колонии за государственную измену.