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Замглавы полиции Таиланда возглавил операцию по аресту российской семьи

Газета.Ruиещё 1

В Паттайе прошла полицейская операция по пресечению незаконного владения недвижимостью, в ходе которой была задержана семья российских граждан. Силовую операцию возглавил заместитель начальника главного управления Национальной полиции Таиланда генерал Самран Нуанма, сообщает телеканал Nation TV.

Замглавы полиции Таиланда возглавил операцию по аресту российской семьи
© Газета.Ru

По данным вещателя, задержанные проживали в поселке Бан Дюсит, который известен как «русская деревня». Их подозревают в использовании подставных лиц для обхода законодательного запрета на владение землей иностранцами. По имеющимся данным, под контролем семьи через фиктивные компании находились восемь жилых домов и земельных участков.

Один из задержанных, россиянин по имени Игорь, проживает в Таиланде более 20 лет. Расследование показало, что недвижимость была оформлена на юридическое лицо, где 49% акций принадлежали россиянину, а оставшиеся 51% — гражданину Таиланда. В ходе первичного допроса задержанный признал, что не имеет личных отношений с номинальным владельцем тайской доли.

Данная операция является частью масштабной государственной кампании Таиланда по борьбе с нарушениями в сфере земельной собственности. В стране иностранным гражданам запрещено владеть землей и строениями на ней. Однако на курортах, таких как Паттайя и Пхукет, распространена схема регистрации компаний, где тайские граждане выступают лишь формальными держателями контрольного пакета акций, позволяя иностранцам фактически управлять активами.