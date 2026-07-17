В Благовещенске обезвредили старинную мину, найденную на стройке

В Амурской области специалисты Росгвардии обезвредили мину образца 1937 года. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного округа ведомства.

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Деформированный боеприпас со следами коррозии нашли жители Благовещенска, которые строили частный дом. О своей опасной находке они сообщили в правоохранительные органы.

Приехали специалисты Росгвардии и опознали предмет как 82-миллиметровую минометную мину со взрывателем. У нее была сильная коррозия и следы деформации. Снаряд вывезли на полигон и уничтожили накладным зарядом.