Пассажир выдал себя за пилота и попытался провезти 10 килограммов кокаина

Фальшивого пилота арестовали в аэропорту Колумбии — мужчина попытался провезти в Европу 10 килограммов наркотиков. Об этом сообщило издание RTL Today.

Инцидент произошел 13 июля в воздушной гавани Эль-Дорадо в Боготе. Мужчина в форме коммерческого пилота пытался использовать фиктивный статус, чтобы обойти стандартные процедуры безопасности и сесть на международный рейс, направляющийся в Барселону. Однако на его поведение обратила внимания колумбийская полиция.

В ходе обыска офицеры убедились, что пассажир, выдававший себя за члена экипажа, был контрабандистом. На его теле обнаружили шесть плотно упакованных пакетов с кокаином, спрятанных под формой. Пакеты были закреплены вокруг туловища с помощью пояса и нескольких слоев скотча.

Уточняется, что изъятая партия запрещенных веществ рассчитывалась на 25 тысяч порций. Следователи полагают, что наркотики предназначались для распространения по всей Европе.

Ранее стюардесса прилетела международным рейсом с килограммом героина в багаже. Инцидент в аэропорту Мельбурна, Австралия.