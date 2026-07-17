У берегов Мексики произошло сильное землетрясение с угрозой цунами

В портовом городе Пуэрто-Мадеро в Мексике зафиксированы мощные подземные толчки, после которых была объявлена угроза цунами для соседних регионов.

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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юге Мексики в штате Чьяпас, передает ТАСС. Эпицентр стихии находился на глубине 10 километров вблизи портового города Пуэрто-Мадеро, расположенного на побережье Тихого океана недалеко от границы с Гватемалой.

Вскоре после природного катаклизма американская система предупреждения сообщила о возможной угрозе цунами для прибрежных территорий. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило соответствующее предупреждение в 17:55 по московскому времени.

Подземные толчки оказались настолько сильными, что их почувствовали жители соседних стран. По информации журналистов, колебания земной поверхности ощущались в столице Гватемалы и на территории Сальвадора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тремя днями ранее на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 5 баллов.

В мае у побережья мексиканского штата Оахака сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,0. А в конце июня из-за мощного сейсмического события в Венесуэле специалисты объявили угрозу возникновения цунами.