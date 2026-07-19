Спасатели в Подмосковье вывели из леса заблудившегося пенсионера

Спасатели в Подмосковье вывели из леса заблудившегося 72-летнего пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба».

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«В Павлово-Посадском округе развернулась настоящая поисковая операция. 72‑летний житель ушел за грибами в лесной массив у дер. Бразуково и не вернулся к обеду. Родные забили тревогу и позвонили по номеру «112». На поиски немедленно выдвинулись работники ПСЧ-254 и ОП ПСЧ-248. Спасатели прочесывали чащу, подавали звуковые сигналы с автомобиля, но связаться с мужчиной по телефону не удавалось – связь пропала», – говорится в сообщении.

После четырех часов поиска пожилой мужчина услышал сигнал и вышел к специалистам. Оказалось, что он угодил в заболоченную местность. Пенсионер избежал травм, медицинская помощь ему не потребовалась.