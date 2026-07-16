Появились подробности о состоянии возлюбленной украинского олигарха Ермолаева

Врачи вторую неделю ведут напряженную борьбу за жизнь светской львицы Анны Насобиной, пострадавшей при взрыве в Монако. Об этом пишет портал «СтарХит».

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Журналисты напомнили, что две недели назад в Монако произошел теракт. При взрыве пострадали украинский предприниматель Вадим Ермолаев, его любовница Насобина и их сын-подросток.

Мужчина получил тяжелые ожоги, впал в кому, мальчик отделался легкими травмами, а основательница популярного клуба получила тяжелейшие увечья — осталась без ног и, по некоторым данным, руки.

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По мнению медиков, шансы на выживание у Насобиной есть, но они минимальны. В том же случае, если она выживет, честно признают специалисты, то безусловно останется инвалидом. Кроме того, у нее могут возникнуть тяжелейшие осложнения, которые повлияют на зрение, слух и речь.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо отметил, что Ермолаев недавно пришел в себя, сделал ряд громких заявлений. Он добавил, что олигарх и его сын пока остаются в больнице.

«Женщина, получившая серьезные ранения, чувствует себя несколько лучше, но ее состояние остается критическим», — подчеркнул чиновник.

Ранее сообщалось, что медики после взрыва доставили Насобину в одну из лучших клиник в Ницце, где провели несколько длительных операций.