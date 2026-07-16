Вышли и легли на пол: Очевидцы рассказали о ЧП с детьми в метро Петербурга

Дети, которым внезапно стало плохо в метро Санкт-Петербурга, вышли из поезда и одновременно легли на пол, рассказали "РГ" очевидцы происшествия.

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Пассажиры, увидев лежавших ребят на станции "Пионерская", быстро вызвали скорую помощь. По словам очевидцев, на ребятах была форма "Юнармии" - по предварительным данным, все пострадавшие незадолго до происшествия участвовали в патриотических мероприятиях.

Приехавшие врачи, как говорят свидетели, поставили ребятам капельницы с физраствором. После этого медики забрали пострадавших на обследование.

Ранее "РГ" писала, что петербургское ГСУ СК начало проверку по факту внезапного недомогания детей в метро.