Группе детей стало плохо в метро Санкт-Петербурга

Группе из четырех детей стало плохо на станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Как сообщает издание, у всех детей наблюдаются признаки возможного отравления, а также судороги. Кроме того, в Петербургском метрополитене сообщили, что детям вызвали скорую помощь — пострадавшие сами обратились за помощью к сотрудникам метро.

Дети находились в метро без сопровождения взрослых. Их возраст — от 9 до 14 лет. При этом, другие пассажиры пока не жаловались на недомогание.

Ранее председатель СК РФ потребовал доклад по делу о массовом отравлении в кафе в Подмосковье.