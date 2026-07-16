Медсестра похитила ребёнка из роддома и вынесла его в сумке

В Бразилии сотрудница родильного дома Ауриселия де Соуза Роша попыталась похитить новорождённого, чтобы выдать его за своего ребёнка, сообщает People.

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Инцидент произошёл 6 июля: в выходной день женщина пришла в больницу в медицинской форме, представилась медсестрой и под предлогом проведения анализов забрала младенца у тёти, после чего скрылась в одной из палат.

Через некоторое время она вышла без ребёнка, но с чёрной сумкой на плече. Тётя, у которой возникло «нехорошее предчувствие», проследила за ней и, когда та зашла в туалет переодеться, заглянула в сумку — внутри был её племянник. Младенца немедленно вернули матери.

При обыске дома Роши полиция обнаружила полностью обустроенную детскую комнату. Бойфренд женщины признался, что был уверен в её беременности и они вместе готовились к рождению ребёнка. Однако следствие установило, что Роша на самом деле не была беременна.

Адвокаты подозреваемой заявили о симптомах шизофрении, но психиатрическая экспертиза диагноз не подтвердила. Роша остаётся под стражей.