Три человека погибли при падении со смотровой башни в Германии

Три человека погибли при падении со смотровой башни в горах Гарц недалеко от города Альтенау в Нижней Саксонии. Об этом сообщает Bild.

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По данным издания, причины происшествия пока неизвестны. На месте работают полиция, спасательные службы и пожарные, которые оцепили территорию и установили защитные экраны.

В публикации отмечается, что башня высотой 65 м была открыта в ноябре 2023 года. Она считается самой высокой в Германии смотровой башней из деревянно-стальной конструкции и оборудована двумя смотровыми площадками, а также «прогулочной дорожкой» со стеклянным полом на высоте 45 м, говорится в статье.

Ранее стало известно, что легкомоторный самолёт потерпел крушение на аэродроме для планеров в округе Гиссен в Германии, погибли два человека.