Самолет президента ЮАР экстренно развернулся из-за неполадок

Самолет, на борту которого находился президент ЮАР Сирил Рамафоса, вернулся в место вылета из-за технического сбоя. Об этом сообщает портал News24.

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«У нас возникли технические неисправности, поэтому мы вынуждены были развернуться в воздухе и вернуться на базу Военно-воздушных сил Ватерклоф», — передает портал слова официального представителя главы ЮАР Винсента Магвенью.

Как отмечают авторы материала, причины технических неполадок пока неизвестны.

26 мая у самолета королевских ВВС Великобритании, на котором передвигался бывший глава Минобороны страны Джон Хили, случились проблемы со связью: отключился спутниковый сигнал, пропал доступ в интернет, GPS на борту не работал на протяжении всего полета.