В Петербурге арестовали заместителя главного инженера метрополитена

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу двух обвиняемых по делу о хищении свыше 50 млн рублей у Петербургского метрополитена, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Один из фигурантов - заместитель главного инженера предприятия.

"Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Михаила Федорова и Игоря Логвинова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). <…> Срок меры - 13 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что не позднее декабря 2024 года Федоров, занимая должность заместителя главного инженера - начальника службы техразвития управления Петербургского метрополитена, действуя в составе организованной группы с Логвиновым - гендиректором компании "Фортис" и неустановленными лицами, в том числе из состава должностных лиц метрополитена, с целью хищения денежных средств предприятия путем обмана инициировали выделение средств для проведения работ по оптимизации процесса хранения и выдачи ключей на нескольких станциях линии 5 метрополитена. Они предоставили в Петербургский метрополитен от подконтрольных обществ коммерческие предложения с заведомо завышенной стоимостью, обеспечили заключение договора между метрополитеном и компанией "Фортис" на выполнение соответствующего перечня работ на общую сумму свыше 50 млн рублей. После этого, достоверно зная о неисполнении договора, на основании акта сдачи-приемки работ получили с расчетного счета Петербургского метрополитена на расчетный счет "Фортис" указанную сумму, которой распорядились по своему усмотрению, причинив предприятию ущерб на 50 млн рублей.

14 июля Логвинов и Федоров были задержаны, им предъявлено обвинение. Отмечается, что против меры они возражали, просили избрать более мягкую меру пресечения.