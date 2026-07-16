Экс-совладелец и экс-президент Fesco заочно арестованы

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал экс-совладельца транспортной группы Fesco Михаила Рабиновича и бывшего президента группы Аркадия Коростелева. Об этом ТАСС сообщили в инстанции.

Им предъявили обвинение по статье о присвоении и растрате, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере.

Кроме того, Рабинович и Коростелев объявлены в международный розыск. Срок их содержания под стражей будет исчисляться с момента их задержания или экстрадиции на территорию России.

В феврале задержали экс-председателя совета директоров Fesco Андрея Северилова и вице-президента группы Бориса Иванова. В отношении также них возбудили уголовное дело по статье о присвоении и растрате. Им может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Позднее Мещанский суд Москвы заключил Иванова под стражу.