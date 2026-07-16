Двое рабочих погибли на стройплощадке Владивостока, сорвавшись с высоты

Двое мужчин, работавших на строительной площадке во Владивостоке, погибли. Они сорвались с высоты, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Приморского края.

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Личности рабочих устанавливаются.

По данным местной прокуратуры, несчастный случай произошел около улицы Невельского. Прокурор Ленинского района города выехал на место ЧП.

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства случившегося. Прокуратура даст оценку соблюдению правил техники безопасности при организации и производстве высотных работ, а также исполнению требований законодательства об охране труда.

Ранее на стройке в Татарстане водитель грузовика погиб из-за сброшенной с 20-го этажа деревянной балки. Все случилось в Зеленодольске. Мужчина не был работником строительной компании, в момент происшествия он занимался вывозом грунта.