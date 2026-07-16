Обнаружены новые подозрительные детали из жизни Сергея Усольцева

Сергей Усольцев, глава пропавшей в Красноярском крае семьи, за некоторое время до исчезновения летал в Таиланд не только со своей супругой, но и с другой женщиной. Об этом сообщает aif.ru.

© «ЛизаАлерт» Красноярского края/VK

По данным издания, с супругой Ириной он был на Пхукете за год до исчезновения, в 2024-м году. Там же расположена вилла красноярского бизнесмена, с которым Сергей якобы был связан аффилированно через бывшего компаньона.

До поездки с Ириной на Пхукет он якобы трижды летал в Таиланд с другой женщиной, 58-летней сотрудницей прокуратуры Красноярского края. Также с ними была ее 30-летняя дочь.

Некоторые поездки, по данным издания, совершались в момент, когда Сергей уже был женат на Ирине.

Супруги и их пятилетняя дочь пропали в Красноярском крае в сентябре прошлого года. Масштабные поиски, дополнительная фаза которых завершилась в июле, не дали результатов. Где семья Усольцевых находится на данный момент и что с ними произошло, неизвестно.