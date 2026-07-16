Мощный шторм обрушился на еще один уральский регион

Серия мощных гроз, накануне обрушившаяся на Екатеринбург, добралась до Пермского края. Как сообщает Telegram-канал SHOT, регион накрыли ночные ливни и шквалистый ветер, которые привели к подтоплению улиц, повреждению дорог и травмам местных жителей.

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Вода зашла в жилые дома и на приусадебные участки в поселках Ферма, Мулянка, Кукуштан и деревне Кондратово. В самой Перми затоплены проезды, один из трамваев встал посреди улицы прямо в луже воды. Автобусный маршрут № 148 пришлось изменить, чтобы миновать подтопленные участки.

Стихия не жалеет и людей: на улице Соликамской дерево рухнуло на женщину — ее госпитализировали, еще одно упало на проезжую часть.

Самая тяжелая ситуация складывается в поселке Кукуштан: там полностью ушла под воду улица Уральская, а на Островского сильным потоком разрушило дорожное полотно.

Жителям затапливаемых домов власти предложили эвакуироваться. Экстренные службы уже начали откачку воды, однако ремонтировать дороги начнут только после того, как сойдет вся вода.

Днем ранее похожий разгул стихии пережил Екатеринбург. Там ураган валил деревья на автомобили и линии электропередач, срывал крыши со зданий, а аэропорт Кольцово был вынужден перенаправлять рейсы на запасные аэродромы.

По прогнозам синоптиков, для Урала непогода еще не закончилась. МЧС объявило экстренное предупреждение в регионе, которое действует до 17 июля.

Ранее сообщалось, что вечером 15 июля в Пермском крае произошел сход вагонов грузового поезда на перегоне Кишерть — Шумково.

«МК» также писал, что в Сочи волонтеры и сотрудники МЧС вывели из леса двух заблудившихся девушек.