Мужчина изнасиловал девушку в московском парке

На западе Москвы задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании девушки в районе Никулинского проезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление столичного главка СК РФ.

Согласно версии следствия, мужчина напал на девушку в парке. Он нанес ей удар по голове пакетом со стеклянной бутылкой, после чего изнасиловал ее, угрожая убийством. После произошедшего девушка обратилась в полицию.

По факту произошедшего открыто уголовное дело. С задержанным проводятся следственные действия, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы», — сообщили в СК.

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