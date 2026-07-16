В Подмосковье мужчина домогался девушку в автобусе

В Подмосковье в автобусе заметили мужчину, который, по словам местных жителей, домогался девушки. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в автобусе в Долгопрудном. По словам очевидцев, неизвестный находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время поездки он стал обнимать одну из пассажирок. Затем он вышел вместе с ней и схватил за ягодицы.

Местные жители добавили, что это не первый подобный случай. Так, тот же незнакомец мог приставать на остановке к «девочке» больше месяца назад. Возраст пострадавшей не уточняется.

«Не понимаем, почему после таких случаев он до сих пор спокойно ездит в общественном транспорте», – рассказали они.

Также неизвестный около года назад попадал в конфликт, не связанный с домогательствами. Находясь на улице, мужчина вел себя агрессивно и неадекватно. Что именно стало причиной произошедшего, не уточняется.