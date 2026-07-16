В Индии на религиозном фестивале два человека погибли в давке

В Индии два человека погибли, по меньшей мере 100 получили травмы в давке на крупном индуистском фестивале Джаганнатх Ратх Ятра в городе Пури в штате Одиша. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

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Давка возникла во время традиционного шествия. Из-за большого скопления людей среди собравшихся на торжество возле храма Джаганнатха сотен верующих возникла паника, которая усугубила ситуацию. В результате два человека погибли и около сотни были госпитализированы.

После инцидента власти усилили меры по контролю за толпой и повысили готовность экстренных служб на центральной улице, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем.