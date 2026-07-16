Участника ИГ осудили в РФ на 18 лет за боевые действия в Сирии

Южный окружной военный суд приговорил Руслана Боташева к 18 годам лишения свободы за участие в боевых действиях в Сирии и минирование подземных тоннелей в Алеппо в составе запрещенной международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Боташева Руслана Магомедовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в период с октября по ноябрь 2014 года подсудимый, находясь в Стамбуле, принял решение вступить в ИГ и отправился в Сирию, где прошел обучение по физической, психологической и боевой подготовке, а также правилам обращения с оружием.

По данным пресс-службы, в декабре 2014 года Боташев добровольно вступил в ИГ, а в марте 2015-го принял присягу руководителю организации. С января по октябрь 2015 года он участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирии и прикрывал инженерные подразделения при минировании подземных тоннелей в Алеппо.

В пресс-службе отметили, что подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.