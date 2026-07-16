Российский студент выслушал приговор за теракт

В Липецке осудили студента за поджог тепловоза. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Он признан виновным по статье 205 («Совершение террористического акта») УК РФ.

Как установил суд, в декабре 2025 года студент учебного учреждения из Ельца в одном из мессенджеров вступил в переписку с неустановленным лицом, в ходе которой ему было предложено совершить поджог тепловоза, якобы для решения финансовых и иных проблем, на что он согласился.

После этого он прибыл на территорию локомотивного депо, разбил молотком стекло тамбура кабины управления тепловоза, залил в кабину бензин и поджог, осуществляя видеотрансляцию происходящего с помощью своего телефона.

Подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии признал частично, настаивая на отсутствии умысла на совершение террористического акта.

Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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