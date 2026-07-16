Две туристки застряли в месте слияния двух рек в Сочи

Две девушки отправились по туристическому маршруту в Сочи и застряли. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По данным источника, спасатели вечером 15 июля выехали к месту слияния рек Агуры и Агурчика и эвакуировали оттуда двух туристок. Они не смогли вернуться по тропе, которой шли, из-за сильного дождя и наступления темноты.

Туристок 2005 и 2006 годов рождения нашли в районе информационного баннера и доставили в безопасное место. Медицинская помощь им не понадобилась.

Ранее стало известно, что аэропорт Сочи приостановил работу. Авиагавань курортного города не отправляет и не принимает рейсы с 12:27 по московскому времени.