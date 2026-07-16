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Бездомная лайка отгрызла семилетнему мальчику часть пальца в Рязанской области

Газета.Ru

В поселке Сараи бездомная собака породы лайка откусила семилетнему ребенку фалангу среднего пальца на правой руке, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В Рязанской области собака откусила ребенку часть пальца
© Газета.Ru

Инцидент произошел на улице Ленина. Бабушка мальчика рассказала, что пес накинулся на ребенка, когда тот вышел из машины навстречу маме. Мальчика доставили в больницу с укушенной раной руки, собака откусила ему фалангу пальца, подробности о его состоянии неизвестны.

Пса отыскали, сейчас лайка находится под наблюдением сотрудников государственной ветеринарной службы района, признаков особо опасных заболеваний у животного не обнаружено.

До этого в Краснодаре собака разодрала девочке щеку во дворе школы. В открытую калитку забежал пес и накинулся на ребенка. Девочку госпитализировали с рваными ранами щеки и нижнего века, ссадинами на лице и ушибом головы.