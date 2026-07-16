В Москве мужчина совершил сексуальное насилие над девушкой и угрожал ей убийством

Мужчина напала на девушку в парке в Москве и, угрожая убийством, совершил над ней сексуальное насилие. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"По данным следствия, фигурант, находясь в парковой зоне вблизи Никулинского проезда, напал на девушку и нанес удар пакетом со стеклянной тарой по голове. Впоследствии подозреваемый, угрожая ей убийством, совершил насильственные действия сексуального характера. После произошедшего потерпевшая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, подозреваемый задержан. Им оказался местный житель 1979 года рождения. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством). В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы.

Кроме того, фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.