С Бориса Надеждина* взыскивают долг почти в 1,5 млн рублей

Судебные приставы взыскивают с политика Бориса Надеждина (внесен в реестр иноагентов) долг в размере почти 1,5 млн рублей. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Исполнительное производство возбуждено долгопрудненским отделом судебных приставов еще в 2024 году. Надеждин в установленный срок не оплатил исполнительный сбор. Сумма взыскания составляет свыше 1 455 834 рублей.

Надеждину грозит 15 суток административного ареста за демонстрацию экстремистской символики. Он был вызван на беседу в отделение полиции, его отпустили после составления протокола об административном правонарушении.