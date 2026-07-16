В Армении задержали россиянина

Россиянин Александр Ермаков из Омска задержан в Армении по запросу иностранных компетентных органов в рамках дела о компьютерных махинациях. Об этом сообщают источники ТАСС, знакомые с ситуацией.

"Гражданин Ермаков был задержан в ереванском аэропорту Звартноц в июне текущего года в рамках дела о компьютерных махинациях", - рассказал источник, не пояснив, в рамках запроса из какой страны был задержан Ермаков.

Ранее в российских Telegram-каналах прошла информация, что россиянин из Омска уже две недели находится в СИЗО Армении после задержания в аэропорту Еревана. Со ссылкой на родственников россиянина отмечалось, что Ермакова приняли за разыскиваемого Интерполом по запросу США хакера, тезкой которого он является. Утверждается, что задержанный Ермаков не имеет никакого отношения к сфере информационных технологий. Также обращается внимание, что отчество омича отличается от отчества разыскиваемого Интерполом мужчины. В правоохранительных органах Армении на момент публикации материала информации получить не удалось.