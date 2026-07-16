Девять самолетов одновременно подали сигнал бедствия над аэропортом: учреждение на грани хаоса

Лондонский аэропорт Гатвик оказался в эпицентре воздушного кошмара, когда сразу девять рейсов одновременно объявили чрезвычайную ситуацию, активировав аварийный код 7700. По данным Flightradar, причиной массового сигнала бедствия стала нехватка топлива из-за длительного нахождения самолетов в режиме ожидания после того, как взлетно-посадочная полоса была заблокирована технической неисправностью рейса, прибывшего из Пальма-де-Майорки. Сотни пассажиры в соцсетях делились шокирующими кадрами и сообщали, что никогда не видели ничего подобного.

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Сбой в работе одного из крупнейших лондонских аэропортов начался после того, как у рейса BA2673, следовавшего из Пальма-де-Майорки, возникла техническая неполадка сразу после посадки.

Самолет был окружен пожарными машинами, а взлетно-посадочная полоса оказалась заблокирована почти на час, что заставило девять других самолетов, принадлежащих объявить чрезвычайную ситуацию из-за критической нехватки топлива, поскольку они были вынуждены кружить в воздухе в ожидании разрешения на посадку.

Представитель аэропорта Гатвик подтвердил, что закрытие полосы было вызвано технической неисправностью воздушного судна, и в результате небольшое количество рейсов было отменено, однако большинство из них позже вернулись в Гатвик. Было подчёркнуто, что безопасность всегда была приоритетом номер один. Сообщается, что в общей сложности 14 рейсов были отменены.

Пассажир Равиндер Сингх, летевший с Тенерифе, но приземлившийся в Станстеде вместо Гатвика, написал в соцсетях, что перелет оказался намного длиннее, чем обычно. Другая пассажирка Сиара поделилась, что никогда раньше не видела ничего подобного, и когда на её телефоне появилось 7700 уведомлений о чрезвычайной ситуации, она подумала, что наступил конец света.

Напомним, что в пиковые часы Гатвик считается вторым по загруженности аэропортом Великобритании и обслуживает огромное количество рейсов.