Уссурийские таможенники пресекли вывоз монет Японской империи

Уссурийские таможенники предотвратили незаконный вывоз монет Японской империи, обнаруженных у иностранца. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Уссурийские таможенники предотвратили незаконный вывоз монет Японской империи. Культурные ценности, отчеканенные в период правления императора Мэйдзи, 20-летний иностранец пытался скрыть от таможенного контроля", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчина следовал в Китай в составе туристической группы на автобусе через пункт пропуска Пограничный.

"Во время досмотра инспекторы обнаружили в чемодане туриста 4 монеты номиналом 1 сен образца 1874, 1877, 1881, 1887 годов", - сообщили в ФТС.

При этом пассажир пояснил, что приобрел монеты для себя в качестве сувенира в музее города Владивостока и не знал о правилах вывоза культурных ценностей.

"Экспертиза установила, что монеты изготовлены более 100 лет назад. Товары изъяты", - говорится в сообщении.

Возбуждено два дела об административных правонарушениях: по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение установленных запретов и ограничений на вывоз товаров). Санкциями данных статей предусмотрен штраф и конфискация товаров.

В ФТС России напомнили, что вывоз физическими лицами культурных ценностей в качестве товаров для личного пользования осуществляется при наличии разрешительного документа, выдаваемого Минкультуры России, и предусматривает подачу пассажирской таможенной декларации.