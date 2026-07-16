ВСУ атаковали машину в ЛНР, погибли трое

За прошедшие сутки ВСУ атаковали ЛНР, запуская беспилотники несколькими волнами, сообщил глава республики Леонид Пасечник в четверг.

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В его сообщении уточняется, что мобильные огневые группы и системы ПВО противостояли вражеским ударам, было сбито больше 50 воздушных целей, но некоторые БПЛА все же смогли нанесли удар.

Так, вечером в четверг на автодороге в районе города Счастье ВСУ атаковали легковой автомобиль, погиб водитель и двое пассажиров. Удалось выжить только одному пассажиру, за его жизнь до сих пор борются врачи.

Пасечник уточнил, что на этом же участке дороги ранения получил водитель грузовика, повреждены еще несколько грузовиков и легковых машин.