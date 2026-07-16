Котенок стал соучастником ограбления банка

В США мужчина попытался ограбить банк и сделал котенка из зоомагазина своим соучастником. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел 13 июля в городе Белтсвилл, штат Мэриленд. Днем преступник зашел в торговый центр и направился в зоомагазин Pet Supplies Plus. Там он схватил кошечку по кличке Магнолия, которой владельцы магазина пытались найти хозяев, и побежал с ней в отделение банка, расположенное в том же ТЦ.

Там мужчина попросил сотрудника подержать Магнолию, а затем передал кассиру записку с угрозами и требованием денег. Грабителя удалось задержать на месте сотрудникам полиции. Котенок убежал, но позже был найден работниками банка и возвращен в магазин.

Почему преступник решил ограбить банк с котенком, неизвестно. Сотрудники зоомагазина рассказали, что мужчина несколько недель приходил к ним почти каждый день и сразу же шел общаться с Магнолией. В новом сообщении о поисках хозяина для кошечки работники Pet Supplies Plus пошутили, что он должен быть не только добрым, но и обязательно законопослушным.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина украл из храма латунные подсвечники и объявил Будду своим соучастником. Преступник заявил, что воспринял улыбку статуи легендарного святого как сигнал к действию.