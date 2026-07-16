Россиянин украл маникюрный набор и отправился в колонию строгого режима

В городе Бийске Алтайского края вынесен приговор местному жителю, уличенному в краже из магазина бытовой химии. Как сообщает региональное управление по обеспечению деятельности мировых судей, суд назначил мужчине два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Объектом хищения стал маникюрный набор общей стоимостью 3599 рублей. Мужчина был задержан сотрудниками охраны или полиции непосредственно после совершения кражи.

Для правосудия ситуация осложнилась тем, что на момент рассмотрения данного уголовного дела фигурант уже имел «активный» срок: другим судом он был осужден за аналогичное преступление к 1 году и 10 месяцам лишения свободы.

С учетом наличия не отбытого наказания по предыдущему делу, суд применил нормы о совокупности преступлений. Путем частичного сложения сроков итоговое наказание составило 2 года колонии строгого режима.

Отмечается, что осужденный полностью признал свою вину и не стал обжаловать решение суда первой инстанции, приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан 45-летний местный житель, напавший на девушку в парковой зоне на западе Москвы.