В ХМАО женщина с ребенком на 12 часов застряли в лифте поликлиники

В Ханты-Мансийском автономном округе мать с маленькой дочерью провели более 12 часов в застрявшем лифте поликлиники в поселке Белый Яр. Об этом сообщает «Муксун.фм».

В полицию обратился мужчина, который сообщил о пропаже жены и малолетней дочери. Утром они отправились в поликлинику и перестали выходить на связь. Полицейские установили, что автомобиль женщины стоял на парковке. Изучив записи камер, они выяснили, что мать с ребенком вошли в здание, но не выходили.

Во время обследования сотрудница полиции услышала тихий зов из лифтовой зоны, оказалось, что пропавшие застряли в неисправном лифте. Они провели в темноте, без воды и вентиляции более 12 часов и не могли дозвониться до экстренных служб из-за отсутствия связи. Пока сотрудники МЧС добирались до места, правоохранители поддерживали связь с женщиной и ребенком. Медицинская помощь спасенным им не потребовалась.