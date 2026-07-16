Хозяйку бара застрелили на глазах у мужа во время отпуска

Элейн Макгоуэн, управляющая пабом в графстве Кент (Великобритания), была застрелена на глазах у своего мужа во время отпуска в Тринидаде и Тобаго. Сообщается, что неизвестный преступник подъехал к дому её крестного и открыл огонь, после чего скрылся с места происшествия. Сестра погибшей призвала всех, кто обладает какой-либо информацией, немедленно связаться с местной полицией, которая ведет расследование этого убийства.

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Элейн, которая управляла пабом несколько лет, находилась в Республике Тринидаде и Тобаго по семейным делам, продолжая дело своего отца в качестве директора фермы. По словам сестры Джоанны Батчер, она продолжала наследие своих родителей-иммигрантов из карибской страны, которые привили детям ценности семьи и общества еще в 1960-х годах, когда они росли в Южном Лондоне и проводили вместе все выходные и праздники.

Согласно данным, Элейн и ее муж Иэн стояли возле дома крестного, когда к ним подъехал автомобиль, из которого вышел стрелявший и открыл огонь. Элейн была срочно доставлена в Медицинский научный центр Эрика Уильямса, врачи не смогли спасти ее, и по прибытии она была объявлена мертвой.

В деревне Хит, где Элейн управляла пабом, новость о ее гибели вызвала волну скорби. Хеманг Патель, который работает в местном магазине и знал Элейн с тех пор, как она взялась за управление пабом перед пандемией Covid-19, рассказал, что не мог поверить в случившееся и назвал это огромным позором. Он добавил, что видел женщину всего два месяца назад, когда она заявила, что едет на родину родителей по семейным делам, и они всегда поддерживали друг друга. По его словам, Элейн была отзывчивой и милой женщиной, которую знали многие в округе.

Сестра погибшей Джоанна Батчер подчеркнула, что у погибшей остался любимый муж и множество родственников и друзей, и призвала всех, у кого есть информация об этом преступлении, связаться с полицией Тринидада, которая проводит тщательное расследование. Знакомая семьи Розали Терри назвала смерть Элейн ужасной новостью и большой потерей замечательного друга.

Представитель Министерства иностранных дел Великобритании подтвердил, что они поддерживают семью погибшей британки и находятся в контакте с местными властями, которые занимаются расследованием этого шокирующего преступления. Пока нет информации о том, был ли это случайный выстрел или целенаправленное нападение, и мотивы убийцы остаются неясными.