Стрельба произошла на одной из улиц Петербурга, есть раненые

В Санкт-Петербурге произошла стрельба из-за автомобиля.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Все произошло на улице Массальского. Предварительно, один из грузчиков якобы задел припаркованную машину. Тогда автомобилист достал оружие и начал стрелять», – говорится в публикации.

По данным канала, мужчина ранил двоих людей. В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого на видео попало, как в Томской области девушка расколотила автомобиль своего возлюбленного. Выяснилось, что она не смогла справиться с эмоциями из-за измены, поэтому разбила палкой лобовое стекло припаркованного возле дома автомобиля Honda.

Кроме того, в городе Балабаново Калужской области женщина разбила топором около 10 машин. Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как нарушительница подходит к машине белого цвета, стоящей на парковке, и разбивает топором лобовое стекло. Далее видно, что она направляется к другому автомобилю и совершает те же действия.