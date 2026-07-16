В Нидерландах ищут осквернителей могил советских воинов

В мэрии нидерландского города Лесден заявили, что полиция продолжает расследовать осквернение мемориального комплекса «Советское поле славы». Об этом сообщает РИА Новости.

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Представительница городской администрации Патриция ван Трихт заявила, что информации о возможных подозреваемых или задержанных у местных властей пока нет. Акт вандализма был совершен в начале июля. Неизвестные облили красной краской около 150 надгробий советских солдат. Полиция начала расследование.

В посольстве России в Гааге заявили, что будут настаивать на поиске и наказании виновных, а также на устранении всех последствий. В дипмиссии подчеркнули, что оправданий таким преступлениям быть не может.

Мемориальный комплекс был открыт под Лесденом в ноябре 1948 года. Там покоятся 865 советских солдат, погибших на территории Нидерландов во время Второй мировой войны. Среди них - 77 воинов, расстрелянных нацистами около концлагеря Амерсфорт.

Сейчас за состоянием мемориала следит фонд «Советское поле славы». Эта организация занимается поддержанием порядка на кладбище и улучшением состояния памятников.