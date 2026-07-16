Рэпера Птаху оштрафовали за пропаганду наркотиков в интернете

Никулинский суд Москвы оштрафовал на 80 тыс. рублей рэп-исполнителя Давида Нуриева (известен как Птаха) за пропаганду наркотиков в интернете, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Нуриева виновным и назначить ему штраф в размере 80 тыс. рублей", - огласил решение суд.

Рэп-исполнитель присутствовал на заседании и заявил, что свою вину в правонарушении не признает. Нуриев также просил суд производство по делу прекратить, заявив, что хоть и является автором указанных треков, но во "ВКонтакте" он их не размещал.